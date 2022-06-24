Газовый кризис может привести к отключению промышленных предприятий в Германии

Германии придется отключать промышленные предприятия в связи с острой нехваткой газа. Это заявил вице-канцлер ФРГ, он же министр экономики Роберт Хабек. Подобное станет необходимым, если сокращение поставок Газпрома продолжится, а они снижаются уже неделю и в настоящий момент составляют лишь 40 % от штатного объема. Отключение предприятий - крайняя мера: уже сейчас в Германии действует чрезвычайный план, который допускает ценовое регулирование, то есть повышение тарифов, чтобы покупатели снижали потребление сами. Тем временем глава сетевого агентства ФРГ предупредил, что дефицит газа не позволит заполнить хранилища, а без таких запасов Германия способна продержаться зимой от силы два с половиной месяца. Потом может случиться катастрофа. В настоящий момент хранилища заполнены на 60 %.