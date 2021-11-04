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Газовый кризис в Европе: за 24 часа стоимость голубого топлива взлетела более чем на 17 %
В Европе обостряется кризис в газовой отрасли.
Зима близко - неравнодушные поляки начали собирать подписи под петицией с требованием не повышать тарифы на голубое топливо. Письмо в местные органы власти уже подготовили жители городка Грабув-над-Просной, сельских гмин Допево, Казмеж и других муниципалитетов. В Тарново-Подгурне обсуждают перспективу проведения акции протеста перед штаб-квартирой местного поставщика газа. Мероприятие запланировали на эту пятницу. Рекордное подорожание газа в Поморском воеводстве. В городе Пуцк в преддверии холодов поставщик поднял цены на 170 %.
Новый тариф на газ ждет жителей Молдовы. Об этом заявил председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан. Точную цифру глава предприятия назвать отказался. Однако уже известно, что стоимость будет выше 35 долларов за 100 кубометров. Чебан подчеркнул, в Молдове продолжает действовать режим ЧП в экономике и нужно двигаться быстро, чтобы выработать тарифы и схемы поддержки населения.
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