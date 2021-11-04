Газовый кризис в Европе: за 24 часа стоимость голубого топлива взлетела более чем на 17 %

Зима близко - неравнодушные поляки начали собирать подписи под петицией с требованием не повышать тарифы на голубое топливо. Письмо в местные органы власти уже подготовили жители городка Грабув-над-Просной, сельских гмин Допево, Казмеж и других муниципалитетов. В Тарново-Подгурне обсуждают перспективу проведения акции протеста перед штаб-квартирой местного поставщика газа. Мероприятие запланировали на эту пятницу. Рекордное подорожание газа в Поморском воеводстве. В городе Пуцк в преддверии холодов поставщик поднял цены на 170 %.