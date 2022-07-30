"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию. Причина - нарушение условий отбора. В апреле Латвия отказалась от прямых поставок российского газа за рубли. А накануне в "Латвияс газе" заявили, что покупают голубое топливо через посредника, имя которого - коммерческая тайна. При этом латвийский контракт с "Газпромом" истекает 1 января будущего года. В его рамках предполагалось закупить приблизительно 1 миллиард 600 миллионов кубометров газа. Заявление "Газпрома" может означать прекращение как июльских поставок, так и поставок вообще, при этом и прямых, и через посредника.