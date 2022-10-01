"Газпром" прокомментировал приостановку транспортировки газа из России через Австрию

Поставки российского газа транзитом через Австрию приостановлены из-за отказа австрийского оператора подтвердить номинации в связи с изменением регулирования, сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром". Российский холдинг сейчас работает над решением проблемы совместно с покупателями из Италии.

"Транспортировка газа из России по контрактам ООО "Газпром экспорт" через Австрию приостановлена из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации", - сказано в сообщении. Причина связана с регулятивными изменениями, которые произошли в Австрии в конце сентября. "Холдинг работает над решением проблемы вместе с итальянскими покупателями", - сказано в сообщении.

