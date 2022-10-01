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"Газпром" в любой момент может разорвать контракт с Молдовой
"Газпром" подтвердил объемы поставки газа в Молдову в октябре 2022 годав 5,7 млн куб. м в сутки, но подчеркнул, что в любой момент может разорвать контракт из-за отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга по вине молдавской стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой насообщение холдинга.
Поставкив объеме 5,7 млн куб. м в сутки предопределены односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС (газоизмерительная станция) "Сохрановка".
"Молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ", - сказано в сообщении.
При этом по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. "По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - подчеркнули в холдинге.
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