"Газпром" в любой момент может разорвать контракт с Молдовой

"Газпром" подтвердил объемы поставки газа в Молдову в октябре 2022 годав 5,7 млн куб. м в сутки, но подчеркнул, что в любой момент может разорвать контракт из-за отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга по вине молдавской стороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой насообщение холдинга.

Поставкив объеме 5,7 млн куб. м в сутки предопределены односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС (газоизмерительная станция) "Сохрановка".

"Молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ", - сказано в сообщении.