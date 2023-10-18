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Где разделяют идеи Гитлера о принудительной стерилизации "неполноценных граждан"

Где разделяют идеи Гитлера о принудительной стерилизации "неполноценных граждан"

"Бедняков и неблагополучных граждан следует стерилизовать, они дают некачественное потомство". Такую историю в 2020 году предложила внедрить глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Да, речь про Украину. И да, она депутат от партии Зеленского "Слуга народа".


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Такие мысли бы наверняка понравились не только Зеленскому, но и диктатору Польши Анджею Дуде, который недавно возлагал цветы к памятнику воинов украинской повстанческой армии, там еще и преклонил колено… перед бандеровцами.

Это довольно обычная на протяжении многих веков политическая линия польской элиты с желанием как-нибудь изогнуться и извернуться, чтобы за чужой счет удовлетворить свои интересы. Поэтому они готовы даже на такое унижение своей собственной исторической памяти ради того, чтобы выиграть что-то. А выиграть они хотят, понятное дело, за счет той же самой Украины, которую якобы поддерживают. Им интересно, чтобы Украина как можно сильнее пострадала в конфликте с Россией. И тогда у них будет больше шансов что-нибудь у Украины оттяпать.
Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия)

Но дело не только в Дуде, ведь в целом общество той же Польши и Прибалтики через руководство страны воспитывается с мыслями, что "нацисты - это герои". И это не штамп пропаганды.

Почему идеи Третьего рейха на Западе все чаще поднимают голову. Кого из политиков вдохновляют убеждения Муссолини и Гитлера, и кто из потомков еще недавно заседал в Европарламенте. О трансформации нацизма и его новых формах смотрите в "Понятной политике".

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