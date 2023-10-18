Где разделяют идеи Гитлера о принудительной стерилизации "неполноценных граждан"

Это довольно обычная на протяжении многих веков политическая линия польской элиты с желанием как-нибудь изогнуться и извернуться, чтобы за чужой счет удовлетворить свои интересы. Поэтому они готовы даже на такое унижение своей собственной исторической памяти ради того, чтобы выиграть что-то. А выиграть они хотят, понятное дело, за счет той же самой Украины, которую якобы поддерживают. Им интересно, чтобы Украина как можно сильнее пострадала в конфликте с Россией. И тогда у них будет больше шансов что-нибудь у Украины оттяпать.

Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия)