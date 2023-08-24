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Где сосредоточены 20 % ядерного оружия, 1/5 часть мировой экономики и адекватная политика
Потребительская и циничная модель Запада логично стала давать серьезные трещины. Все больше стран хотят формировать и видеть новый миропорядок - свободный и демократичный. И пока одни в агонии продолжают толкать мир к третьей мировой, другие объединяются в новые центры силы и требуют, чтобы с ними считались. Один из таких центров - Шанхайская организация сотрудничества.
География объединения впечатляет: от Атлантического океана до Тихого и от Северного Ледовитого до Индийского океана. Территория ШОС сегодня, включая наблюдателей, составляет более 60 % Евразийского материка.
Особенно важно в нынешней обстановке геополитической турбулентности то, что принципы, которые положены в основу ШОС, те принципы и ценности, которые мы продвигаем совместно на международной арене, являются глубоко востребованными. Более того, все эти негативные процессы, развиваясь на международной арене, никого от ШОС не отвернули, а наоборот, притягательная сила организации только растет.
ШОС зародилась в Китае в 1996 году. Начиналось все с пяти стран, а сегодня это почти десяток государств и еще несколько наблюдателей, 3,5 млрд человек населения и 1/5 часть мировой экономики. Беларусь получила статус наблюдателя в 2015 году. В июле 2023 года Минск подписал меморандум по вступлению в организацию.
И хотя организация изначально создавалась как экономический блок, со временем геополитическая ситуация начала диктовать свою повестку - добавились вопросы безопасности и военного сотрудничества. К слову, 20 % мирового ядерного оружия находятся как раз в странах-участницах ШОС.
Гуманитарная работа, противодействие наркотикам и терроризму - все это компетенции ШОС, которые расширяются все больше. Например, западные аналитики видят в организации угрозу и противовес блоку НАТО. Вот мнение из ЕС.
Как формируются новые центры силы - БРИКС, ШОС, АСЕАН. Чем привлекательны они для Беларуси и какое место занимают сегодня на политической карте планеты, вы узнаете в очередном выпуске "Понятной политики".
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