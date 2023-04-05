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Варшавский режим готовится развернуть масштабный американский корпус в 400 км от Бреста

Ситуация в регионе меняется с каждым днем. Сейчас брошен прямой вызов военной безопасности Союзного государства. На этот раз "Штаты будут играть Польшу". Варшавский режим заявил, что готовится к масштабному развертыванию американского корпуса в польском селе Повидз (отсюда до Бреста - 400 км).

Новый военный объект построен по образцу баз НАТО. Его площадь - почти 80 тыс. кв. м, включая более 100 складов, пункты ремонта и обслуживания техники, ГСМ, ангары, административные и жилые здания. На базе разместят несколько тысяч единиц военной техники, включая танки, БМП, артиллерию и автомобили.

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