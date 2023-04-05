3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Варшавский режим готовится развернуть масштабный американский корпус в 400 км от Бреста
Ситуация в регионе меняется с каждым днем. Сейчас брошен прямой вызов военной безопасности Союзного государства. На этот раз "Штаты будут играть Польшу". Варшавский режим заявил, что готовится к масштабному развертыванию американского корпуса в польском селе Повидз (отсюда до Бреста - 400 км).
Новый военный объект построен по образцу баз НАТО. Его площадь - почти 80 тыс. кв. м, включая более 100 складов, пункты ремонта и обслуживания техники, ГСМ, ангары, административные и жилые здания. На базе разместят несколько тысяч единиц военной техники, включая танки, БМП, артиллерию и автомобили.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все