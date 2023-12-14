3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Где запустили самый быстрый интернет и приблизились к созданию квантового жесткого диска
Точкой экономического отсчета для современного Китая называют 1979 год. Пекин начал открываться для западной экономики. Сначала ставка делалась на то, чтобы стать мировой фабрикой. Страна училась, а где-то и просто копировала массу зарубежных товаров: от одежды до электроники. Параллельно экспериментировала и пробовала делать свои наработки.
Нарастив компетенции, примерно в 2008 году Китай понял, что пора двигаться дальше. И после мирового кризиса КНР резко поменял направление экономического развития, сделав ставку на инновации и передовые технологии.
Инновационные стимулы и новое качество экономики обеспечили стремительный рост. В разные периоды на 8-10 %, сейчас - 5-6 %. Но и это очень большие цифры. Представьте, если бы на карте ежегодно появлялась новая Швейцария. Вполне логично, что по экспорту товаров Китай стал мировым лидером. По сравнению с тем самым 1979 годом, показатель вырос более чем в 500 раз.
Свыше трети всех товаров, которые поставляются на мировые рынки, сделаны в Китае. При этом структура экспорта тоже весьма показательна. Если в 1992 году крупнейшую долю занимали текстиль и одежда, то сегодня более половины - это уже машиностроение и электроника. По паритету покупательской способности китайская экономика первая в мире, по размеру номинального ВВП - пока вторая. Но через семь лет - согласно прогнозам - Пекин официально станет крупнейшей экономикой мира.
Хотя уже сегодня Поднебесная занимает первое место в мире по производству электроники, стали, одежды. Даже в области нефтепродуктов КНР лидер.
Один из ярких примеров - энергетический китайский гигант State Grid Corporation of China. По годовой выручке компания опередила даже Apple. В число крупнейших в мире вошли и такие корпорации как Huawei, Xiaomi и Lenovo (производители электроники) с общей суммой выручки в 226 млрд долларов.
На ближайшие 10 лет аналитики делают еще более удивительные прогнозы: 8 из 10 гаджетов в наших руках будут с надписью "Made in Сhina". Не говоря о том, что ученые из Китая сумели приблизиться к созданию квантового жесткого диска, который имеет безграничную емкость. Самый быстрый интернет тоже из Поднебесной.
Проще говоря, с таким интернетом можно скачать 150 фильмов в высоком качестве за одну секунду.
Ну и вишенка на торте - Китай стал лидером на мировом рынке IPO. Пока в США банкротились крупные банки, компании КНР в 2023 году привлекли почти 20 млрд долларов (в пять раз больше, чем американцы).
Они хотят не просто идти в ногу с мировым развитием, а даже быстрее идти в разных сферах. Во-первых, экономическое развитие. Они не хотят шить рубашки. Они хотят делать машины, в которых не будет водителей. Я видел такие в Пекине. Они исходят из соображения национальной безопасности - без роботизации, без цифровой экономики они будут обречены на отставание в военной области.
Китай не просто продает товары и услуги на внешних рынках, но и активно занимается диверсификацией и вложением капитала. Так КНР впереди всей планеты еще и по прямым инвестициям в другие территории. При этом государство уделяет внимание не только развитым, но и развивающимся странам, например, Африке. Ее Пекин активно завоевывает с начала 2000-х и сейчас занимает доминирующее положение на континенте - экспорт только в этот регион вырос до 110 млрд долларов.
Как из аграрной страны превратиться в технологического гиганта. Китайский курс на глобальное лидерство: в чем секрет резкого взлета и на что опирается одна из ведущих и быстрорастущих экономик планеты. Соперник США и надежный партнер Беларуси. В "Понятой политике" смотрите об истории и фундаменте нового мирового центра.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ