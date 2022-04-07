Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Сегодняшнее предложение об исключении России есть прямой вклад в уничтожение и самого СПЧ ООН, и в закрепление развала системы соблюдения прав человека под эгидой ООН, уже выразившегосяв колоссальном росте, особенно в последние недели, настроений расизма, ксенофобии и других проявлений дискриминации по языковой, культурной, религиозной и иной принадлежности в западных странах. Необходимо заниматься не решением сиюминутных задач под влиянием эмоций, а думать среди прочего о перспективах урегулирования конфликтных ситуаций и постконфликтного мироустройства. Предлагаемое решение, как и другие шаги по ограничению участия России в международных организациях, не только не внесет вклад в урегулирование ситуации в Украине, но, скорее, подвергнет дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса, у истоков которого месяц назад стояла Республика Беларусь и лично ее Президент Александр Лукашенко.

Валентин Рыбаков, Постоянный представитель Беларуси при ООН