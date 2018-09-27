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Генассамблея ООН. Дискуссия по актуальной международной тематике
В Нью-Йорке продолжает работу 73-я Генассамблея ООН. На сегодня запланированы выступления президентов Ливии, Республики Корея, Палестины, Израиля, а также премьер-министров Испании и Италии. Пока же мировые СМИ обсуждают итоги второго дня. Центральным событием стало заседание Совбеза ООН, в ходе которого Президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свои намерения продолжить торговую войну против Китая. А также обвинил Пекин во вмешательстве в предстоящие выборы. МИД Китая назвал обвинения безосновательными. Главной же темой заседания стала ситуация в сирийском Идлибе. Министры России, Турции и Ирана подчеркнули важность ускорения усилий по формированию и запуску сирийского Конституционного комитета, который позволит сирийцам самим определить свое будущее.
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