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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Полное название документа - "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение ежегодно. В этом году за принятие проголосовали 120 стран, воздержались 10, против высказались 50, и впервые за всю историю организации это страны, которые во время Второй мировой входили в гитлеровский блок. Среди них Германия, Италия, Болгария. Также против выступили США, Великобритания, Украина, Литва, Латвия, Эстония.
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