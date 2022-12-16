Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Полное название документа - "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение ежегодно. В этом году за принятие проголосовали 120 стран, воздержались 10, против высказались 50, и впервые за всю историю организации это страны, которые во время Второй мировой входили в гитлеровский блок. Среди них Германия, Италия, Болгария. Также против выступили США, Великобритания, Украина, Литва, Латвия, Эстония.