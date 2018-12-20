Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Глобального договора о миграции

За проголосовали 152 страны, против - государства, которые не присоединились к соглашению: США, Венгрия, Израиль, Польша и Чехия.



Договор направлен на укрепление международного сотрудничества в целях безопасной и упорядоченной миграции. Соглашение получило название Марракешский договор.