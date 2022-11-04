Генассамблея ООН в 30-й раз призвала США прекратить блокаду Кубы

Генассамблея ООН в юбилейный, 30-й раз, призвала США прекратить блокаду Кубы. В поддержку резолюции проголосовали 185 стран, против выступили сама Америка и Израиль, воздержались Бразилия и Украина.

Вашингтон в очередной раз продемонстрировал свое халатное отношение к резолюциям ООН. Отказ от соблюдения международных обязательств уже стал неотъемлемой частью "политических традиций" Запада.

Торгово-экономическая блокада Кубы со стороны Вашингтона действует уже 60 лет. Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове.