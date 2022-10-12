Гендиректор МАГАТЭ едет в Киев для определения условий договоренности по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси едет в Киев, чтобы продолжить согласование условий договоренности по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он сообщил в среду в эфире аргентинской радиостанции Mitre. Об этом пишет ТАСС.

"Мы договорились на встрече [с президентом Украины Владимиром Зеленским], что, как только я встречусь с российской стороной, я снова вернусь, чтобы попытаться продолжить обсуждения с ним для определения условий", - сказал он перед отъездом из Польши в Киев на поезде.

Гросси отметил, что для достижения соглашения "нужно принять много решений". "Нужно определить периметры, допустимые действия, недопустимые действия, провести переговоры с военным руководством обеих стран. Это многосторонняя операция, достаточно сложная", - добавил он.