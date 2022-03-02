Генерал-майор из Индии осудил действия Запада

Генерал-майор сухопутных войск Индии осудил действия Запада, который натаскивал Украину на противостояние с Россией, а затем сказал: "Мы не придем на помощь, мы наложим санкции". Гаган Диип Бакши отметил, что все это лишь попытка Запада оттянуть окончание войны на месяцы.



Гаган Диип Бакши, генерал-майор сухопутных войск Индии:

Они хотят воевать с Россией до последнего украинца, по мне это невероятно аморально. Это неравный бой. Да, это смело, я впечатлен украинцами, но одна красотка-модель, позирующая с АК, произведет скорее сценический эффект, потому что АК не поможет против танков!