Генерала Касема Сулеймани похоронили в иранском городе Керман

В иранском городе Керман похоронили генерала Касема Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января. Он был командующим спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" и являлся архитектором почти каждой важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия. Сулеймани должны были похоронить еще накануне - сразу после церемонии прощания. На улицы вышли миллионы граждан. Это привело к давке, в которой погибли свыше 50 человек, еще около 200 пострадали.



