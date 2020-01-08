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Генерала Касема Сулеймани похоронили в иранском городе Керман
В иранском городе Керман похоронили генерала Касема Сулеймани, убитого в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января. Он был командующим спецподразделением Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" и являлся архитектором почти каждой важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия. Сулеймани должны были похоронить еще накануне - сразу после церемонии прощания. На улицы вышли миллионы граждан. Это привело к давке, в которой погибли свыше 50 человек, еще около 200 пострадали.
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