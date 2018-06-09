Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о защите палестинцев, которую ранее в Совбезе заблокировали США. Постоянные представители арабских стран в международной организации призвали провести экстренную специальную сессию. Как ожидается, она состоится в среду.

Волнения на границе с сектором Газа продолжаются с конца марта. В столкновениях палестинских демонстрантов с силами безопасности Израиля есть погибшие и раненые.