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Генеральная ассамблея ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Украине

Возглавит делегацию этой страны президент Петр Порошенко. На заседании Генассамблеи он планирует напомнить о событиях пятилетней давности и призвать международных партнеров к консолидации позиции мира по поддержке Киева. По данным ООН, за период конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.

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