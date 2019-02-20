Генеральная ассамблея ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Украине

Возглавит делегацию этой страны президент Петр Порошенко. На заседании Генассамблеи он планирует напомнить о событиях пятилетней давности и призвать международных партнеров к консолидации позиции мира по поддержке Киева. По данным ООН, за период конфликта на востоке Украины погибли более 10 тысяч человек.