Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и призвал к защите населения сектора

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность продолжающейся блокировкой Израиля поставок гуманитарной помощи в Газу и призвал к защите населения сектора, говорится в его заявлении.

В среду министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора. По словам Каца, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке политического эшелона проводит в секторе Газа четкую и недвусмысленную политику.

"Я очень обеспокоен тем, что помощь продолжает блокироваться, что приводит к разрушительным последствиям. Гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой в любое время, и у них должно быть все необходимое для выживания", - говорится в заявлении Гутерреша в соцсети Х.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что почти 70 % территории сектора Газа в настоящее время находится под действием израильских приказов о перемещении, или входит в "запретную зону".

"Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно. Договоренность о прекращении огня должна быть возобновлена немедленно", - подчеркнул Гутерреш.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.