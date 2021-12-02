Генеральный адвокат ЕС рекомендовал Европейскому суду требования Польши и Венгрии отклонить

Генеральный адвокат ЕС произвел экспертизу требований Польши и Венгрии и рекомендовал Европейскому суду эти требования отклонить. Варшава и Будапешт настаивают, что субсидии Евросоюза не могут увязываться с уровнем демократических свобод в странах-участницах. Речь идет о конфликте, в результате которого две страны могут лишиться львиной доли антикризисных средств, выделяемых ЕС, а это десятки миллиардов евро. Претензии Брюсселя таковы: Польша не признает верховенство европейского права и ограничивает независимость судей, а Венгрия ведет наступление на права и свободы ЛГБТ. Рекомендации генерального адвоката не являются обязательными для Европейского суда, но исполняются практически всегда.