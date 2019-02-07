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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг: Мы не хотим новой гонки вооружений с Россией

НАТО продолжит работать над сохранением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и усилением контроля над вооружениями. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса. Йенс Столтенберг отметил, что после объявления США о выходе из соглашения у России есть еще полгода для подтверждения своей приверженности условиям договора. Напомним, Вашингтонпризвал Москву уничтожить ракету 9-М-729, которая якобы по своим характеристикам нарушает договор. Кремль назвал требования американских коллег необоснованными. 2 февраля США официально приостановили участие в договоре. Ответ России стал зеркальным.

Усиливает беспокойство в политических и военных кругах Брюсселя также объявление президента Дональда Трампа об увеличении бюджета Пентагона и разработке новейшей системы ПРО. Министерство обороны США уже объявило о планах испытать образцы израильской системы "Железный купол". Эта система перехвата ракет ближнего радиуса действия используется в Израиле с 2011 года.

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