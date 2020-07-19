3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Генеральный секретарь ООН выступил с новой масштабной инициативой
Генеральный секретарь ООН выступил с новой масштабной инициативой по борьбе с неравенством для более справедливого мироустройства. Антониу Гутерриш считает эту проблему первостепенной на фоне кризиса, вызванного пандемией, а также массовых акций протеста против расизма, прокатившихся по всему миру.
Борьба с неравенством - в приоритете ООН
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
"COVID-19 подобно рентгеновскому снимку выявил переломы в хрупком скелете нашего общества. Неправда, что свободная рыночная экономика способна обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения для всех. Мы обманываемся, говоря, что труд по уходу на неоплачиваемой основе - это не работа, или что мы живем в пострасистском мире. Заявления о том, что все мы в одной лодке, лживы. Да, плывем мы по одному морю: кто-то - на великолепных яхтах, а кто-то - на обломках кораблей".
По словам Антониу Гутерриша, состояние всего 26-ти человек на планете сегодня равняется доходам половины населения Земли. Более 70% людей живут в условиях постоянно растущего неравенства.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов