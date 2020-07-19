Генеральный секретарь ООН выступил с новой масштабной инициативой по борьбе с неравенством для более справедливого мироустройства. Антониу Гутерриш считает эту проблему первостепенной на фоне кризиса, вызванного пандемией, а также массовых акций протеста против расизма, прокатившихся по всему миру.

"COVID-19 подобно рентгеновскому снимку выявил переломы в хрупком скелете нашего общества. Неправда, что свободная рыночная экономика способна обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения для всех. Мы обманываемся, говоря, что труд по уходу на неоплачиваемой основе - это не работа, или что мы живем в пострасистском мире. Заявления о том, что все мы в одной лодке, лживы. Да, плывем мы по одному морю: кто-то - на великолепных яхтах, а кто-то - на обломках кораблей".