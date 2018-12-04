Генетик Хэ Цзянькуй пропал без вести

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, который заявил на прошлой неделе о создании генно-модифицированных детей, пропал без вести. В данный момент все исследования в этой области приостановлены. Идет правительственная проверка. Найти генетика не могут ни коллеги, ни федеральные ведомства КНР. После выступления на втором Международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге ученый вышел из выставочного центра и больше не отвечал на звонки коллег и родственников.