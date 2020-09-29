ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 и ранении 35 мирных жителей

Армения и Азербайджан продолжают обмениваться информацией об атакованных военных объектах. Но самое тревожное: сообщается о человеческих жертвах: не только среди военнослужащих, но и среди простых граждан. Так, час назад Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 12 и ранении 35 мирных жителей с начала эскалации напряженности в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Мировое сообщество неизменно призывает стороны решать спор за столом переговоров и проявить политическую мудрость. В частности, в Москве уверены, что заявления о возможной военной поддержке Азербайджана и Армении лишь подливают масла в огонь. Следует убеждать стороны вернуться к политико-дипломатическому способу урегулирования. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все