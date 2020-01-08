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Генпрокуратура Украины начала расследование крушения самолета
Стали известны новые подробности крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737 в Иране, в результате которого погибли 177 человек. Бортовые самописцы уже обнаружены, сейчас идет выяснение всех обстоятельств трагедии. Граждан Беларуси среди погибших нет. Ряд авиакомпаний США, Украины, России, Франции, Малайзии, Сингапура, Казахстана меняют маршруты. Облетать этот район в связи с инцидентом будет и Белавиа. Генпрокуратура Украины возбудила по факту гибели людей уголовное дело.
Ранним утром украинский борт Boeing 737, выполнявшего рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Самолет исчез с радаров через две минуты после взлета, набрав высоту всего 2400 метров. Лайнер взорвался прямо при столкновении с землей. Все 177 человек, находившихся на борту, погибли. Среди них 11 граждан Украины, 73 выходца из Канады, 71 гражданин Ирана, 8 человек из Швеции, 6 граждан Афганистана, 4 гражданина Германии, 3 подданных Великобритании.
Подробности авиакатастрофы в Иране
В эти минуты, по данным иранских властей, найдены два бортовых самописца лайнера. О точных причинах авиакатастрофы говорить рано. Представитель руководства "Международных авиалиний Украины" подчеркнул, что самолет был исправен, его возраст менее 4 лет, последний техосмотр проводился в понедельник. А все члены экипажа были опытными пилотами и имели достаточное количество летных часов практики. В посольстве Украины в Иране заявили, что крушение самолета произошло из-за аварии двигателя, версия теракта на данный момент исключена. Ранее иранская сторона также объявила, что технические неполадки в двигателе могли привести к трагическим последствиям.
Эксперты отмечают, что с 2010 года с авиалайнерами Boeing 737 в различных модификациях произошло 12 катастроф. В последнее время компания испытывает трудности. Десятки стран отказались от использования самолетов компании.
Авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком
В эти часы спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам. По их словам, опознать останки не представляется возможным. Воздушное пространство над Ираком и Ираном не рекомендовано пересекать американским и российским авиакомпаниям. О приостановке полетов сообщили сразу несколько ведущих авиакомпаний.
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