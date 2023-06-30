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Генпрокуратура Украины подозревает в мошенничестве депутата Верховной рады
Подозрение в мошенничестве объявлено председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию офиса генерального прокурора страны.
При этом имя депутата в информации ведомства не сообщается. По данным издания "РБК-Украина", речь идет о депутате Сергее Алексееве.
"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщено о подозрении в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК Украины)", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
По данным следствия, депутат путем обмана завладел денежными средствами гражданина Германии в размере 50 тысяч долларов за содействие во избежание экстрадиции. По месту жительства подозреваемого продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
© РИА Новости
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