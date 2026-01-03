Генпрокурор Венесуэлы решительно осудил атаку США

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб решительно осудил атаку США и возложил на них ответственность за все, что случится с Мадуро и его женой. Саму ситуацию он назвал похищением, призвав граждан выйти на улицы с требованием прекратить подобные действия.