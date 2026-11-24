Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовить к возможному военному конфликту все общество - от бизнеса и местных властей до рядовых граждан, поставив в пример готовность населения в Норвегии, Швеции и Дании.

Он заявил о необходимости как можно быстрее увеличить оборонные расходы до 5 % от ВВП, а также убедить жителей, что в случае войны сохранятся свет, тепло, работа больниц и транспорта.

Заявление прозвучало на фоне очередного отказа Рютте от российских предложений по гарантиям безопасности, которые он назвал неприемлемым "шагом назад к границам 1991 года".