Генсек НАТО Рютте застрял с бюллетенем: архивное видео стало вирусным

Генсек НАТО Рютте обрел вряд ли чаемую им всеевропейскую славу: всплыло и завирусилось архивное видео с одного из избирательных участков. На старых кадрах будущий генсек долго и сосредоточенно решает совершенно, похоже, неразрешимую для него задачу - отправить сложенный бюллетень в урну для голосования.

Видимо, человек, который не силен в области топологии, как нельзя лучше подходит для целей попроще: делить многомиллиардные бюджеты, решать судьбы мира и, главное, судьбы войны.