Генсек СНГ Сергей Лебедев осудил атаку на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

"С глубоким осуждением и скорбью восприняли трагическое известие об ужасном акте агрессии украинских националистов, совершенном в отношении белорусских детей в Брянской области. Мы твердо убеждены, что мир и безопасность детей - это наша общая ответственность. Особый цинизм данного преступления заключается в том, что удар был нанесен преднамеренно по заведомо гражданскому транспортному средству, перевозившему детей на отдых. Направленная атака на беззащитных гражданских лиц не может иметь никаких оправданий и является грубейшим нарушением норм международного гуманитарного права и принципов человечности. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшей, руководству и народу Республики Беларусь, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим детям и взрослым", - отметил он.