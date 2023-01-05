ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Генсек НАТО: Опасно недооценивать Россию

Генсек НАТО: Опасно недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно", - сказал Столтенбергво время рабочего визита в Норвегию.

Кроме того, генсек подчеркнул необходимость повышения боеготовности НАТО. "Альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия", - отметил генсек НАТО.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все