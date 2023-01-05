Генсек НАТО: Опасно недооценивать Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности недооценки России. Об этом пишет РИА Новости.



"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил планы и цели на Украине. Так что недооценивать Россию опасно", - сказал Столтенбергво время рабочего визита в Норвегию.



Кроме того, генсек подчеркнул необходимость повышения боеготовности НАТО. "Альянсу необходимо больше солдат, боеприпасов и оружия", - отметил генсек НАТО.



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