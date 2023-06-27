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Генсек НАТО перепутал Россию с Германией, комментируя связанные с ЧВК "Вагнер" события

Настоящую оговорку по Фрейду допустил генеральный секретарь НАТО, рассуждая о ситуации с ЧВК "Вагнер" на пресс-конференции в Вильнюсе.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Я думаю, что то, что мы видели в России в последние несколько дней, показывает хрупкость немецкого режима".

Участник пресс-конференции: "Немецкого режима? Не немецкого режима".Столтенберг: "Извините, российского режима".



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Германия направит 4 тыс. солдат в Литву

Красноречивая ошибка, несомненно, выдала истинные мысли политика по поводу происходящего. Смех аудитории не скрыл неловкость ситуации, ведь экономика Германии, не выдерживая вызовов времени, скатывается в рецессию и в этих условиях вынуждена нести бремя обязательств перед Североатлантическим альянсом. Так, Берлин готовится разместить на постоянной основе 4 тысячи солдат бундесвера для усиления восточного фланга НАТО.

Решение было принято в ответ на требования правительства Литвы. Как заявил министр обороны ФРГ Писториус, усиление немецкого присутствия станет значительным вкладом, подчеркивая приверженность Берлина интересам региональной безопасности.

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