Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО: "Я думаю, что то, что мы видели в России в последние несколько дней, показывает хрупкость немецкого режима".

Красноречивая ошибка, несомненно, выдала истинные мысли политика по поводу происходящего. Смех аудитории не скрыл неловкость ситуации, ведь экономика Германии, не выдерживая вызовов времени, скатывается в рецессию и в этих условиях вынуждена нести бремя обязательств перед Североатлантическим альянсом. Так, Берлин готовится разместить на постоянной основе 4 тысячи солдат бундесвера для усиления восточного фланга НАТО.



Решение было принято в ответ на требования правительства Литвы. Как заявил министр обороны ФРГ Писториус, усиление немецкого присутствия станет значительным вкладом, подчеркивая приверженность Берлина интересам региональной безопасности.