Генсек НАТО пообещал Латвии 40-тысячный армейский контингент

Напряженность на границе с Беларусью нарастает. Сегодня стало известно о переброске подразделения польских десантников из Кракова. К настоящему моменту здесь, по некоторым оценкам, размещены 25 тысяч штыков - это солдаты регулярной армии и территориальной обороны. В Риге сегодня и завтра пройдет заедание министров иностранных дел государств - членов НАТО. Одной из главных тем станет укрепление обороноспособности на восточных рубежах, что означает переброску дополнительных войск и вооружений.



Генсек Альянса уже пообещал латвийскому президенту, что "в случае необходимости" в кратчайшие сроки направит сюда 40 тысяч солдат. Йенс Столтенберг также объявил, что НАТО осуществляет наиболее масштабное расширение обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Усилено военное присутствие как на море, так и в воздухе.