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Генсек НАТО: Поставки оружия Украине - путь к миру
Генсек НАТО вновь заявил, что новые поставки оружия Киеву - единственный путь к достижению мира. Столтенберг сказал: "Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят".
Идея, что война - это мир, а передача оружия - путь к прекращению кровопролития, все чаще декларируется европейским и американским руководством, и никого не смущает, что политики едва ли не буквально цитируют антиутопию Оруэлла "1984".
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