Генсек НАТО: Поставки оружия Украине - путь к миру

Генсек НАТО вновь заявил, что новые поставки оружия Киеву - единственный путь к достижению мира. Столтенберг сказал: "Мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать, что они победят".

Идея, что война - это мир, а передача оружия - путь к прекращению кровопролития, все чаще декларируется европейским и американским руководством, и никого не смущает, что политики едва ли не буквально цитируют антиутопию Оруэлла "1984".