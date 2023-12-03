Генсек НАТО призвал Украину готовиться к плохим новостям

К плохим новостям из Украины призвал готовиться генсек НАТО. В интервью немецкому телевидению Столтенберг заявил - ситуация на поле боя для Киева может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Он признал, что члены альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы. Украина находится в критической ситуации, и Столтенберг сам не знает, как в таком случае действовать ВСУ. Открестившись от советов Киеву, политик предложил дальнейшие сложные решения принимать самим украинцам и их военному руководству.