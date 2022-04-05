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Генсек НАТО: Страны военного блока займутся перевооружением украинских войск в ближайшие недели
Украину продолжают накачивать оружием. Группа американских конгрессменов обратилась к Байдену с письменным призывом продолжить поставки вооружений в страну. Перечень включает в себя ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, противокорабельные ракеты и истребители. Не вызывает сомнений, что американский истеблишмент заинтересован в максимальном затягивании военного конфликта.
Недолго пришлось ждать реакции НАТО. Сегодня генсек альянса заявил, что страны военного блока займутся перевооружением украинских войск в ближайшие недели.
"Члены НАТО могут перевооружить и переоснастить Вооруженные силы Украины, чтобы те могли противостоять и наносить тяжелые потери российским войскам".
Чехия снабжает Украину танками Т-72
Фактически натовская операция уже началась. Сегодня Чехия направила к украинской границе железнодорожный состав с бронетехникой. Это как минимум 56 боевых машин пехоты и 5 тяжелых танков Т-72М-1. Переправить технику в Украину собираются несколькими эшелонами. Вполне возможна дополнительная сцепка вагонов на территории Польши, которая имеет на вооружении более 700 танков данного типа.
США тайно совершенствуют свои вооружения
Не стоит забывать, что для американских демократов любая война - источник обогащения и путь к установлению призрачного мирового господства. Выясняется, что в марте США тайно испытали гиперзвуковую ракету - она была успешно запущена над Тихим океаном, максимальная скорость полета в пять раз превышала скорость звука. Ранее Вашингтон не раз признавал, что отстает от России в области разработки гиперзвукового оружия. Так вот зачем, собственно, и нужен США нацистский украинский сценарий. Вынудить Москву бросить все силы на обеспечение безопасности в Европе, и под шумок совершенствовать собственные военные арсеналы.
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