Генсек НАТО: Страны военного блока займутся перевооружением украинских войск в ближайшие недели

Украину продолжают накачивать оружием. Группа американских конгрессменов обратилась к Байдену с письменным призывом продолжить поставки вооружений в страну. Перечень включает в себя ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, противокорабельные ракеты и истребители. Не вызывает сомнений, что американский истеблишмент заинтересован в максимальном затягивании военного конфликта.

Фактически натовская операция уже началась. Сегодня Чехия направила к украинской границе железнодорожный состав с бронетехникой. Это как минимум 56 боевых машин пехоты и 5 тяжелых танков Т-72М-1. Переправить технику в Украину собираются несколькими эшелонами. Вполне возможна дополнительная сцепка вагонов на территории Польши, которая имеет на вооружении более 700 танков данного типа.

Не стоит забывать, что для американских демократов любая война - источник обогащения и путь к установлению призрачного мирового господства. Выясняется, что в марте США тайно испытали гиперзвуковую ракету - она была успешно запущена над Тихим океаном, максимальная скорость полета в пять раз превышала скорость звука. Ранее Вашингтон не раз признавал, что отстает от России в области разработки гиперзвукового оружия. Так вот зачем, собственно, и нужен США нацистский украинский сценарий. Вынудить Москву бросить все силы на обеспечение безопасности в Европе, и под шумок совершенствовать собственные военные арсеналы.