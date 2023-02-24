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Генсек НАТО: У альянса нет особого доверия к Пекину

Первые оценки китайского плана мирного урегулирования украинского конфликта. Запад единодушен в негативных комментариях. По словам генсека НАТО, у альянса нет особого доверия к Пекину. А глава Еврокомиссии считает, что мирный план несет на себе отпечаток дружбы Китая с Россией. Советник Байдена Салливан заявил, что весь план может быть исчерпан первым пунктом, в котором говорится об уважении к национальному суверенитету.

Напомним, сегодня на сайте китайского МИД был опубликован мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов. Среди них прекращение огня, отказ от эскалации и односторонних санкций, начало переговоров между Киевом и Москвой, урегулирование гуманитарного кризиса и послевоенное восстановление.

Фото: БелТА

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