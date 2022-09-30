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Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением
Генсек НАТО Столтенберг выступит 30 сентября с незапланированным заявлением, сообщает РИА Новости.
Йенс Столтенберг проведет сегодня в 19.00 по московскому времени незапланированную пресс-конференцию, о теме выступления не сообщается, говорится в распространенном заявлении пресс-службы альянса.
29 сентября пресс-служба НАТО опубликовала заявление в связи с инцидентами на трубопроводах "Северный поток". В нем говорится, что, по мнению альянса, утечки на газопроводах "Северный поток" стали результатом преднамеренных действий. НАТО поддерживает проведение расследования для установления причин повреждений и заявляет о готовности защитить критическую инфраструктуру союзников. "Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников получит единый и решительный ответ", - сказано в документе.
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