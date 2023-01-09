Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генеральный секретарь Организации побезопасности исотрудничеству вЕвропе (ОБСЕ)Хельга Шмидвыступила против исключения России изсостава организации. Обэтом она заявила винтервью немецкой газете Welt. Ранее ктакому радикальному шагу призывали вКиеве.

"Ясчитаю, чтоссегодняшней точки зренияимеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ",- сказала Шмид ( цитата поРИА "Новости").

Поеесловам, сидеть заодним столом- незначит "обмениваться дипломатическими любезностями". "Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. ИОБСЕ -единственная организация побезопасности, вкоторой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят заодним столом",- отметила Шмид.