Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ Зась посетил район Вайоцдзорской области Армении на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что руководитель миссии встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения. Также он провел беседы с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам и пообщался с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.