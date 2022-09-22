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Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ посетил границу Армении и Азербайджана

Генсек ОДКБ Зась посетил район Вайоцдзорской области Армении на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Миссия ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем посетила граничащую с Азербайджаном Вайоцдзорскую область Армении, сообщил секретариат организации.

Уточняется, что руководитель миссии встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Армении, развернутых на линии соприкосновения. Также он провел беседы с представителями местных властей. Кроме того, он осмотрел места, подвергшиеся обстрелам и пообщался с военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.

© Фото: Организация Договора о коллективной безопасности

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