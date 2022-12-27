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Генсек ООН готов выступить посредником в переговорах по украинскому конфликту
Генсек ООН готов выступить посредником вурегулировании украинского конфликта, но только если все стороны, в том числе Россия, с этим согласятся.
Так прокомментировали в офисе Гутерриша инициативу Киева провести доконца февраля вООН "мирный саммит" свозможным участием вкачестве посредника генерального секретаря всемирной организации.
Ранее Гутерриш заявил, что не считает возможными мирные переговоры по Украине в ближайшее время. Призвал концентрировать внимание наповышении эффективности зерновой сделки и ускорении обмена пленными.
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