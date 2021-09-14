Генсек ООН назвал серьезной угрозу полного экономического коллапса Афганистана

Продовольствие, медицинские препараты и предметы первой необходимости готов предоставить Афганистану Китай. Речь идет о помощи в размере 31 миллиона долларов, а также 3 миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил Постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. По сообщениям дипломата, Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства.