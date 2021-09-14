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Генсек ООН назвал серьезной угрозу полного экономического коллапса Афганистана
Генсек ООН назвал серьезной угрозу полного экономического коллапса Афганистана. Антониу Гутерриш подчеркнул, что нужно не допустить обрушения экономической системы страны.
Китай предоставит Афганистану помощь на $31 млн
Продовольствие, медицинские препараты и предметы первой необходимости готов предоставить Афганистану Китай. Речь идет о помощи в размере 31 миллиона долларов, а также 3 миллиона доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил Постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. По сообщениям дипломата, Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства.
Талибы попросили женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула
Тем временем талибы попросили афганских женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула. Об этом сообщает телеканал Tolo News. Сами местные жительницы такой перспективе обрадовались.
В магазинах Кабула продают белорусские сладости
Приятные кадры приходят из магазинов Кабула - на прилавках лежат полюбившиеся местным населением белорусские и российские сладости.
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