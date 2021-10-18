Генсек ООН: неравенство в доступе к вакцинам - угроза для человечества

Неравенство в распределении вакцин может иметь самые трагические последствия. Как заявил Генсек ООН, без равного подхода в вопросе прививок не удастся добиться сокращения заражений ни в одной стране. Это приведет к возникновению новых штаммов коронавируса. Более опасная разновидность ковида в свою очередь вызовет большее число жертв как среди вакцинированных, так и нет. Антониу Гутерриш считает, что правительствам богатых стран следует меньше внимания уделить созданию вакцинных запасов и больше оказанию медицинской помощи бедным государствам.