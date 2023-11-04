Генсек ООН об ударе Израиля по машинам скорой помощи в Газе: "Я в ужасе"

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о 15 погибших и более чем 60 раненых в результате авиаудара ЦАХАЛ по колонне машин скорой помощи у центральной больницы "Аль-Шифа".





Это прокомментировали в ООН. Генеральный секретарь организации подчеркнул, что в ужасе от сообщения о нападении. Гутерриш также отметил, что ситуация в анклаве ужасная, не хватает продовольствия, воды, лекарств.

Попала под ракетный удар и школа Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ к северу от Газы. Об этом сообщает агентство "Вафа". Уточняется, что в здании укрывались несколько тысяч перемещенных лиц. Представитель движения ХАМАС заявил, что в массовых убийствах, происходящих в секторе Газа, виновны американские власти.

В массовых убийствах в секторе Газа виновны американские власти

Назвал США стороной палестино-израильского конфликта и экс-чиновник ООН. Бывший директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека указал на беспрецедентное подавление в странах Европы и США активистов, которые выступают в защиту прав жителей Газы.



