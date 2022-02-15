Генсек ООН осудил спекуляции на тему войны в Европе

Власти США второй раз за месяц рекомендовали американцам покинуть Беларусь. То же самое было предписано гражданам, находящимся в Молдове. Подобная риторика не может не вызывать озабоченности у думающей части мирового сообщества.

В ООН глубоко обеспокоены спекуляциями на тему войны в Европе. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал избегать заявлений по Украине, которые ведут к усугублению напряженности. "Нет места подстрекательской риторике. Публичные высказывания должны быть направлены на снижение напряженности, а не на разжигание ситуации".



Гутерриш отметил, что выбор в пользу конфронтации - это "не шаг за линию, а прыжок в пропасть". Несмотря на то, что накануне десятки стран призвали покинуть своих граждан Украину, работа миссии ООН в стране продолжается в полном объеме.