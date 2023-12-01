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Генсек ООН попросил глав топливных компаний не совершать ошибку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) в Дубае, заявил, что только полный отказ от использования ископаемых видов топлива позволит человечеству достичь удержания глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, закрепленного в Парижском соглашении по климату. Об этом информирует ТАСС.
"Наука однозначно говорит: предел на уровне 1,5 градуса реален, только если мы в конечном итоге перестанем сжигать все ископаемое топливо. Не сократим, не уменьшим, а поэтапно откажемся, учитывая четкие временные рамки",
- сказал генсек.
Гутерриш попросил глав топливных компаний не совершать ошибку. Он подчеркнул, что "дорога к климатической устойчивости - единственный жизнеспособный путь к экономической устойчивости ваших компаний". По мнению генерального секретаря ООН, помочь представителям промышленности сделать правильный выбор должны правительства стран, в том числе за счет "конца субсидирования ископаемого топлива" и "мер регулирования законодательства".
Антониу Гутерриш отметил, что мировое сообщество обладает "технологиями, которые позволят избежать самого страшного климатического хаоса".
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