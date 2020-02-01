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География коронавируса расширяется
В ТОПе международных тем остается и коронавирус. Всемирная организация здравоохранения призывает не терять бдительности, но и не паниковать.
Кстати, сегодня ВОЗ официально заявила, что для получателей посылок и писем из Китая риск заразиться полностью исключен.
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден сегодня в Испании. Инфицирован один из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник на Канарских островах.
Реакция стран на коронавирус
Во Франкфурте-на-Майне встретили самолет, на котором граждан ФРГ и их близких эвакуировали из китайского города Ухань. На борту 144 пассажира. Еще две недели они будут находиться в карантине - в одной из военных казарм.
Россия планирует оперативный вывоз своих граждан 3-4 февраля. Задействуют 5 самолетов военно-космических сил с вирусологами на борту. Тем временем Вьетнам сегодня полностью закрыл авиационное сообщение с КНР.
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