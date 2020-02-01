География коронавируса расширяется

В ТОПе международных тем остается и коронавирус. Всемирная организация здравоохранения призывает не терять бдительности, но и не паниковать.

Кстати, сегодня ВОЗ официально заявила, что для получателей посылок и писем из Китая риск заразиться полностью исключен.

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден сегодня в Испании. Инфицирован один из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник на Канарских островах.



