География снятия карантина расширяется

После трехнедельного локдауна Вьетнам начинает снимать ограничительные меры. Возобновляются все внутренние полеты авиалиний. По всей стране к работе приступают предприятия. Возвращается к привычной жизни малый и средний бизнес. В Ханое, где под санитарными ограничениями пока остаются 2 района, начал открываться общепит. Сами жители города встречают перемены позитивно.

Бразилия также частично снимает карантин, чтобы избежать полного экономического коллапса. Восстановление деловой активности в регионах будет проходить с разной скоростью в зависимости от эпидемиологической и экономической ситуаций.



