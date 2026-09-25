Федеральная резервная система США вновь повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта, в то время как госдолг страны достиг 40 трлн долларов. Эти показатели свидетельствуют о внутренних проблемах: конфликте между правительством и регулятором, политических мотивах и надвигающихся выборах.

Экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью" объяснил, почему малый и средний бизнес становится "расходным материалом", а Европа - главной проигравшей стороной в этой экономической игре.

Эксперт напомнил, что ФРС выполняет функцию центрального банка и определяет денежно-кредитную политику. Сравнение ставок с другими странами некорректно без учета масштаба экономики. "У нас ВВП около 70-80 млрд долларов, у них - 31 трлн. Их повышение значимо при том, что сегодня роль доллара США в мире уменьшается. Причина в конфликте между правительством и регулятором", - пояснил он.

Георгий Гриц отметил, что решение ФРС было единогласным. Однако на носу промежуточные выборы, и наиболее пострадавшей частью общества становится малый и средний бизнес, они стали своего рода расходным материалом. "Политические мотивы сегодня доминируют. Пострадают мелкие компании, фермеры, те, кто зависит от стоимости энергоресурсов и кредитов", - подчеркнул аналитик.

Парадокс заключается в том, что Америка наращивает экспорт нефтепродуктов и ставит рекорды, но на внутреннем рынке - очереди на заправках и возмущение ценами. Эксперт объяснил это геополитическими приоритетами в ущерб интересам электората. "При Трампе стали перерабатывать сланцевый газ, нарастили нефтедобычу. Но вопрос нефти важен прежде всего для малого и среднего бизнеса, а принципиально тренд роста экономики они не решают. Доминируют геополитические интересы в ущерб интересам электората", - отметил Георгий Гриц.

Наиболее критичная ситуация - в Евросоюзе. После обострения конфликта на Ближнем Востоке Европа переплатила только за нефть 100 млрд евро. 10 % ВВП тратится на закупку энергоресурсов, при этом 92 % из них импортируется. "Европа - энергозависимый регион в целом. Дальше добивать ее рынок не надо - надо просто подождать, пока, как говорил Конфуций, "труп врага проплывет по реке". Проигравшая сторона - европейский континент", - заявил аналитик.

Он напомнил, что в Европе стоимость топлива за год выросла на 60 %, а за 2-3 года - в 3-4 раза. В Беларуси же поставки энергоресурсов стабильны и независимы от глобальной конъюнктуры.

"Нас упрекают, почему мы дружим с Россией. Вот пример: стабильные поставки энергоресурсов на благоприятных условиях. У нас на копейку повысилась стоимость топлива, а в Европе - на 60 % за год", - резюмировал Георгий Гриц.